Deutsche Bischofskonferenz eröffnet Twitter-Account

Bonn (dpa) - Die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) hat mit dem Twittern angefangen. Knapp vier Tage vor ihrer Herbst-Vollversammlung setzte sie am Freitagmorgen die erste Nachricht auf dem Kurznachrichtendienst ab. Über den Kanal will der Zusammenschluss der katholischen Bischöfe in Deutschland Stellungnahmen zu aktuellen Themen abgeben. Außerdem soll künftig auch live von Veranstaltungen getwittert werden, heißt es in einer Mitteilung der DBK in Bonn.

Von dpa