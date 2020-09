Schaut man vom Dach des Erich-Brost-Pavillons, fällt der Blick unweigerlich aufs Grüne. Vom Dach der ehemaligen Kohlenwäsche der Zeche Zollverein in Essen sieht man vornehmlich Bäume. Nur ein paar Industrieruinen schauen oben aus dem Blätterdach. Deutlich schlechter zu erkennen sind schon die Dächer der Wohnhäuser – alte Zechenkolonien und wenig schöne neue Siedlungen. Dazwischen rauchen ein paar Schornsteine, dampfen Kühltürme. Windräder drehen sich in der lauen Luft. Das Ruhrgebiet ist grün – und an diesem schönen Spätsommertag ist auch der Himmel über der Ruhr so blau, wie Willy Brandt es sich in den frühen 1960er Jahren erträumte.

Fast eine Idylle, dieses Ruhrgebiet. Gäbe es da nicht auch die andere Seite: Strukturwandel und Dauerkrise, traurige ­Sozialhilfe-Rekorde und manche Industriebrache, die von Nahem betrachtet ziemlich trostlos aussieht.

Über fünf Millionen Menschen leben hier – das Ruhrgebiet ist der größte deutsche Ballungsraum und einer der größten Europas. Eine Großstadt der Widersprüchlichkeit. Hier leben die meisten Hartz-IV-Empfänger und die meisten Studenten Deutschlands; hier gibt es die meisten Arbeitslosen und die meisten DAX-Unternehmen. Großer Sport trifft auf große Kultur. Erfolgsgeschichten und Rückschläge wechseln in schneller Folge; Heinrich Theodor Grütter nennt diese heterogene und widersprüchliche Region schlicht „die andere Metropole“.

Geschichte der sozialen Befriedung

In seiner Wahrnehmung feiert sie gerade ihren 100. Geburtstag. Der Direktor des Ruhrmuseums macht es am Regional­verband Ruhr fest, dessen Vorgänger „Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk“ 1920 gegründet wurde. Die ersten 100 Jahre Ruhrgebiet nach Grütterscher Zeitrechnung werden in einer großen und sehenswerten Ausstellung im Ruhrmuseum aufgearbeitet – es ist fast das Einzige, was von großen Jubi­läums­plä­nen in der Corona-Krise geblieben ist.

Kurz nach dem Ersten Weltkrieg, direkt nach dem Ende der Ruhrkämpfe startete der Siedlungsverband. Mit einem handfesten Auftrag: Wohnraum für 150.000 zusätzliche Bergleute und ihre Familien, für ins­gesamt 600.000 Menschen musste geschaffen werden. Mit der Kohle, die sie aus dem Boden kratzten, sollten die Reparationen bezahlt werden. „Der Verband wurde gegründet, um Preußens Wilden Westen zu zähmen“, übersetzt der Historiker den Gründungsauftrag.

Er sieht den Auftrag längst erfüllt. Die politische Geschichte des Ruhrgebiets der jüngsten 100 Jahre sei die „Geschichte ­seiner sozialen Befriedung“. Gestartet im Klassenkampf als eines der revolutionären Zentren Deutschlands, fast erstickt unter dem Leichentuch der Nazi-Diktatur, fanden sich nach dem Zweiten Weltkrieg echte Lösungen. „In diesem Ruhrgebiet liegen die Wurzeln der Sozialpartnerschaft“, sagt Grütter. Und: „Da bin ich stolz drauf.“

Doch dieser Stolz ist zu seinem Bedauern nicht so weit verbreitet. „Wir im Ruhrgebiet haben die Tendenz, uns mit den sieben Hügeln Roms zu vergleichen – oder uns zu ver­zwergen. Dazwischen ist nix“, klagt Grütter.

Innovation und Kultur

Der Museumschef neigt nicht zum Verzwergen, er preist das Ruhrgebiet in lauten Tönen. „Heroen der Arbeit“ seien hier zu Hause (immerhin: Die DDR-üblichen „Helden der Arbeit“ verkneift er sich); „modernste Netze von Fahrradautobahnen“ entstünden gerade. Wasser, Energie und Kommunikationsmittel seien geradezu vorbildlich organisiert. Eines gesteht er vergleichsweise leise ein: Die ewigen Wechsel in der Verkehrspolitik seien „vielleicht die Ursünde des Ruhrgebiets“. Tausende von staugeplagten Pendlern auf den Kohlenpott-Autobahnen werden ihm zustimmen.

Auf Zollverein finden nicht nur epochale Ereignisse ihren Platz. Auch die skurrilen Einzigartigkeiten der Metropole Ruhr werden stolz hergezeigt. Beispiele gefällig? 1926 wurden für das Ruhrgebiet die gelb-schwarzen Verkehrsschilder entwickelt, die heute auf allen Bundesstraßen zu sehen sind. Hape Kerkelings erster Bambi steht in der ­Vitrine, nicht weit von alten Fußballpokalen und Feuertonnen aus längst beendeten Arbeitskämpfen. Alles also, was diese „polyzentrische Metropole“ so erlebt hat.

Und die Menschen im Ruhrgebiet? „Es gibt sie, die Einheit des Ruhrgebiets“, sagt Heinrich Theodor Grütter, „in der Wahrnehmung der Menschen.“ Aber das, so zeigt der Schnelltest, kümmert kaum jemanden. Auf die Frage, wo ihre Heimat sei, antworten Passanten in Essen-Katernberg entweder gar nicht (wegen Sprachschwierigkeiten), mit „Na hier, in Katernberg“ oder (selten) „in Essen“. Das „Ruhrgebiet“ nennt niemand. In anderen Metropolen sieht das anders aus. Im Süden antwortet noch jeder zweite Mensch in Aying oder Garching aus Stolz oder zur Vereinfachung schlicht mit „München“.

Die gerade eröffnete Sonderausstellung „100 Jahre Ruhrgebiet. Die andere Metropole“ ist noch bis zum 9. Mai 2021 im Ruhrmuseum auf Zollverein zu sehen. www.ruhrmuseum.de