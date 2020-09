Hacker-Angriff auf Uniklinik: Updates «ordnungsgemäß installiert»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Fall des Hacker-Angriffs hat die Uniklinik Düsseldorf betont, dass die Updates der angegriffenen IT-Anwendung «ordnungsgemäß installiert» waren. Unmittelbar nach Bekanntwerden der Sicherheitsproblematik im Dezember 2019 sei man den Hinweisen des Bundesamts für Sicherheit (BSI) in der Informationstechnik dazu sehr genau nachgegangen, teilte die Uniklinik am Freitag mit. «Die Empfehlungen des Herstellers der damals fehlerhaften Soft- und Hardwarekomponente wurden durch das UKD in Zusammenarbeit mit darauf spezialisierten Servicefirmen vollständig umgesetzt.» Auch das zur Verfügung gestellte Software-Update sei bereits am Tag der Veröffentlichung im System installiert worden.

Von dpa