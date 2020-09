Corona-Krise: Bundesverdienstkreuz für Heinsbergs Landrat

Eine Sprecherin des Bundespräsidenten sagte der dpa, Pusch habe, als sich das Corona-Virus im Februar in Heinsberg als erstem Landkreis in Deutschland rasant ausbreitete, Pionierarbeit bei der Eindämmung der Pandemie geleistet. «Viele seiner Maßnahmen wurden in den folgenden Monaten von anderen Kreisen in der ganzen Bundesrepublik übernommen.»

Puschs Kreis Heinsberg war nach einer Karnevalssitzung im Februar zum ersten deutschen Corona-Hotspot geworden. Der Landrat hatte Schulen und Kindergärten schließen lassen und die Bevölkerung unter anderem durch tägliche Videobotschaften informiert.