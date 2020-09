Verdi ruft zu weiteren Warnstreiks bei der Post auf

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Tarifstreit mit der Post hat die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte in der Brief- und Paketzustellung erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Verschiedene Standorte in Nordrhein-Westfalen seien am Freitag betroffen, teilte die Gewerkschaft mit - darunter die Regionen Köln, Düsseldorf und Ostwestfalen sowie das Sieger- und Sauerland. Die Gewerkschaft erwartete Einschränkungen in der Zustellung.

Von dpa