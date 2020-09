Lagebild zu Rechtsextremismus in Polizei: Esken «gespannt»

Berlin (dpa) - Nach Bekanntwerden rechtsextremer Umtriebe bei der nordrhein-westfälischen Polizei setzt die SPD-Vorsitzende Saskia Esken auf Aufklärung durch die Ermittlungsbehörden. Den Umfang der rechtsextremen Chatgruppen bei der Polizei in NRW aufzudecken, sei in erster Linie Aufgabe der Ermittlungsbehörden, sagte Esken am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Ich habe großes Vertrauen darin, dass die Staatsanwaltschaft alles in ihrer Macht stehende unternehmen wird, um hier die Hintergründe und Netzwerke lückenlos aufzudecken.»

Von dpa