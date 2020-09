Nahverkehr-Aktionstag von Fridays For Future und Verdi

«Nur wenn Busse und Bahnen überall regelmäßig und pünktlich kommen, können alle Menschen, alt und jung, in der Stadt und auf dem Land, klimafreundlich mobil sein», teilte Fridays For Future (FFF) auf ihrer Internetseite mit. Eine gerechte Verkehrswende gebe es nur mit guten Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten im ÖPNV. «Nur wenn die Busfahrer*innen gut bezahlt werden, wirkliche Pausen haben und nicht unter Dauerstress leiden, möchten in Zukunft Menschen weiterhin im ÖPNV beschäftigt sein», hieß es weiter. Deshalb unterstütze man die Beschäftigten in den anstehenden Tarifauseinandersetzungen.

In Nordrhein-Westfalen sind nach Verdi-Angaben gemeinsame Aktionen in Köln, Bonn und Düsseldorf geplant. In Düsseldorf beginnen am gleichen Tag die Tarifverhandlungen für die rund 30 000 Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr Nordrhein-Westfalens. In Baden-Württemberg haben sie bereits am Mittwoch begonnen.