700 Pflanzen: Hanfplantage in Einfamilienhaus entdeckt

Meerbusch (dpa/lnw) - In einem Einfamilienhaus in Meerbusch hat die Polizei eine große Hanfplantage entdeckt. Der Vermieter hatte sich Sorgen gemacht, dass dort etwas passiert sein könne und die Beamten alarmiert. In den - sonst leeren - Wohnräumen fanden sie am Mittwochnachmittag knapp 700 überwiegend erntefähige Hanfpflanzen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Von dpa