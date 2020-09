Haie-Geschäftsführer: Weitere finanzielle Hilfen vom Staat

Köln (dpa/lnw) - Die entsetzten Reaktionen im deutschen Eishockey über die nur teilweise wieder zugelassenen Zuschauer in deutschen Sportarenen reißen nicht ab. Der Geschäftsführer der Kölner Haie, Philipp Walter, fordert daher nun weitere finanzielle staatliche Hilfen. «Es müssen mehr Fans sein oder es muss Ausgleichszahlungen geben», sagte Walter in einem am Donnerstag auf sportschau.de veröffentlichten Interview. «Unser Geschäftsmodell wird gerade verboten», klagte Walter weiter über die Entscheidung der Politik, vorerst bundesweit 20 Prozent der eigentlichen Arenen-Kapazitäten für Zuschauer von Sport-Veranstaltungen freizugeben.

Von dpa