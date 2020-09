Rechtsextreme Chats: Gewerkschaft der Polizei fordert Aufklärung

In Nordrhein-Westfalen waren fünf rechtsextreme Chatgruppen aufgedeckt worden, an denen 29 Polizistinnen und Polizisten beteiligt gewesen sein sollen. Das hatte Innenminister Reul am Mittwoch in Düsseldorf mitgeteilt. Die Betroffenen seien suspendiert worden, gegen alle seien Disziplinarmaßnahmen eingeleitet worden. 14 Beamte sollen aus dem Dienst entfernt werden. Reul will an diesem Donnerstag (13.05 Uhr) den NRW-Landtag über den Ermittlungsstand zu rechtsextremen WhatsApp-Gruppen bei der Polizei informieren.

In den Ermittlungen müsse nun auch geklärt werden, wie die Chatgruppe über einen so langen Zeitraum bestehen konnte. Eine der Chatgruppen ist den Behörden zufolge wahrscheinlich bereits im Jahr 2012 gegründet worden, spätestens im Mai 2015. Die betroffenen Polizisten hätten auch die Möglichkeit gehabt, sich aus den Chatgruppen abzumelden, sagte Radek. «Wir sind über ein Stadium hinaus, wo wir ganz klar benennen müssen, sowas dulden wir nicht in der Polizei - auch nicht aus Fahrlässigkeit. Das wäre völlig falsch.»

Anonyme Meldestellen und Meldeverfahren, wie sie etwa Kriminologen fordern, erteilte Radek eine Absage. «Ich glaube, da haben wir auch in der Polizei eine Kultur mit Stellen, an die sich Polizisten wenden können», sagte der GdP-Vize. Beispielsweise gebe es arbeits- und sozialpsychologische Dienste oder Betriebsräte. Auch zusätzliche Beauftragte sieht Radek kritisch. Damit werde das Problem nur «verortet». «Es gibt hier eine ganz klare Verantwortung von Vorgesetzten, auch die müssen sich um ihre Dienstgruppen und auch um ihre Nachgeordneten kümmern.»

Der nächste Schritt müsse sein, Fortbildungsarbeit anzubieten. «Wir müssen Fortbildungsprogramme auflegen, wo wir die demokratische Resilienz fördern.» Dadurch solle die Widerstandskraft von Polizisten gefördert werden gegen rechtsextremistische und populistische Parolen.