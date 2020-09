Rechtsextreme Netzwerke: Auschwitz Komitee will Untersuchung

«Nach Hessen haben sich nun auch in Nordrhein-Westfalen Polizisten gemeinsam in der Hass-Welt der Nazis eingerichtet», betonte Heubner. «Und auch in dieser Welt der Menschenverachtung und des Zynismus dürfen natürlich die Gaskammern nicht fehlen, in die diesmal Flüchtlinge hineingepfercht werden. Das alles ist für Überlebende des Holocaust ekelhaft und alarmierend», unterstrich er. Offensichtlich hätten Polizisten, die vom Treiben ihrer Kollegen wussten, aus falsch verstandener Loyalität oder aus Gleichgültigkeit viel zu lange gezögert, ihren Vorgesetzten Mitteilung zu machen. Dass Minister Reul klar Flagge zeige und die rechtsextreme Szene innerhalb der NRW-Polizei durchleuchten und austrocknen wolle, werde begrüßt.

An fünf aufgedeckten rechtsextremen Chatgruppen in NRW sollen 29 Polizistinnen und Polizisten beteiligt gewesen sein. Das sagte Reul am Mittwoch. Er sprach von «einer Schande für die Polizei».