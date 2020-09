Totschlagsprozess in Paderborn endet mit Freispruch

Paderborn (dpa/lnw) - Ein Totschlagsprozess gegen einen 37 Jahre alten Duisburger vor dem Landgericht Paderborn hat am Mittwoch mit einem Freispruch geendet. Dem Familienvater war vorgeworfen worden, im Juli 2019 in Lippstadt seine 33 Jahre alte Ex-Geliebte mit 34 Messerstichen getötet zu haben. Der Angeklagte hatte seine Unschuld beteuert, er sei «der Falsche». Tatsächlich hatten Ermittler eine DNA-Spur des Mannes an der Stirn des Opfers gefunden und darauf ihren Tatverdacht begründet. Die beiden hatten eine kurze Affäre gehabt, ihre Trennung war zunächst als Motiv angenommen worden.