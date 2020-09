Laschet kritisiert Contis Schließungspläne: «inakzeptabel»

Düsseldorf (dpa) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat das Continental-Management wegen der geplanten Schließung des Reifenwerks in Aachen kritisiert. «Die Art und Weise, wie die Continental AG die beabsichtigte Schließung des traditionsreichen Reifenwerks in Aachen kommuniziert hat, ist für die Landesregierung inakzeptabel», sagte Laschet dem «Handelsblatt». Das Vorgehen habe «mit einer in Nordrhein-Westfalen und Deutschland gewachsenen Unternehmenskultur und Partnerschaft nichts zu tun».

Von dpa