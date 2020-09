Köln-Sportchef Heldt nach Leistner-Vorfall: «Sind kein Freiwild»

Köln (dpa) - Sportchef Horst Heldt vom 1. FC Köln hat den Angriff auf einen Fan durch seinen Ex-Spieler Toni Leister verurteilt, aufgrund der Umstände aber auch Verständnis gezeigt. «Dass die Entgleisung nicht akzeptabel ist, darüber müssen wir nicht reden», sagte Heldt am Mittwoch: «Aber wenn die Worte des Fans so extrem gewesen sind, wie man hört, dann hört es irgendwann auch auf. Wir sind kein Freiwild, und eine Eintrittksarte berechtigt nicht dazu, derart über Menschen Worte zu verlieren. Das muss man schon berücksichtigen. Und ich möchte mal jeden sehen, wie er reagiert, wenn er sowas erlebt in der Kombination mit einer heftigen Niederlage beim Ex-Verein.»

Von dpa