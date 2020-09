Unbekannter klaut Zeitungszusteller Mofa: Lässt Rad zurück

Sankt Augustin (dpa/lnw) - Einem 53 Jahre alten Zeitungszusteller ist am frühen Mittwochmorgen in Sankt Augustin bei laufendem Motor sein Motorroller gestohlen worden. Der Bote hatte das Zweirad am Dienstag auf dem Gehweg abgestellt, um wenige Meter entfernt die Zeitungen in die Briefkästen der Häuser zu stecken, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Plötzlich habe er das Aufheulen des Motors gehört und einen Mann damit davonfahren sehen.

Von dpa