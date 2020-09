BVB-Chef Watzke zur Fan-Rückkehr: «Eine große Verpflichtung»

Dortmund (dpa) - BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat die bundesweite Teilzulassung von Zuschauern in der Bundesliga und den anderen Profiligen begrüßt. «Die Fußball-Bundesligisten, aber auch die Clubs und Vereine anderer Sportarten, können am heutigen Tage sehr froh sein, und dieses Gefühl haben wir beim BVB auf jeden Fall», sagte Watzke am Dienstag. Der Chef des Bundesligisten Borussia Dortmund bedankte sich in seinem Statement «bei allen aus der Politik», die in den vergangenen Wochen an der Entscheidung mitgewirkt hätten.

Von dpa