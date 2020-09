Gladbach: Zakaria und Plea wieder voll im Training

Damit besteht bei beiden offenbar Hoffnung auf einen Einsatz im ersten Bundesliga-Spiel am Samstag bei Vizemeister Borussia Dortmund. Verletzt fehlten im Training am Dienstag noch Neuzugang Valentino Lazaro (muskuläre Verletzung in der Wade), Breel Embolo (Sprunggelenksverletzung), László Bénes (Bandverletzung im Sprunggelenk), Andreas Poulsen (Schulter-OP) und Julio Villalba (muskuläre Probleme).