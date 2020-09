Coronahilfen: CDU-Landtagsfraktion regt Weiterentwicklung an

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die CDU-Fraktion im NRW-Landtag hat bei der Bundesregierung eine Weiterentwicklung der Corona-Überbrückungshilfen für kleine und mittlere Firmen angeregt. Die Ideen wurden in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) formuliert, wie die Fraktion am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Ein Kernpunkt sei, dass die Zugangsschwellen zu den Hilfen gesenkt werden müssten. Sprich: Hilfe müsse schon bei geringerem Einnahmeausfall möglich sein. Zudem müsse der Deckel für die Überbrückungshilfen entfallen. Bis zu 100 Prozent der Fixkosten sollten erstattet werden können.

Von dpa