Stichelei vor Stichwahl in Köln

Die Amtsinhaberin lag bei der Wahl am Sonntag mit 45,1 Prozent der Stimmen in der Gunst der Wähler zwar deutlich vorn, die absolute Mehrheit verfehlte sie allerdings. Der Landtagsabgeordnete Kossiski erreichte mit 26,8 Prozent den zweiten Platz. In der Stichwahl am 27. September kommt es nun zum Duell.