Bundesliga-Absteiger Paderborn holt Justvan aus Wolfsburg

Paderborn (dpa/lnw) - Bundesliga-Absteiger SC Paderborn hat sich fünf Tage vor seinem ersten Saisonspiel in der 2. Fußball-Bundesliga bei Holstein Kiel mit Mittelfeldspieler Julian Justvan vom VfL Wolfsburg verstärkt. Der 22-Jährige stand nach der Corona-Pause in allen neun Spielen im Bundesliga-Kader der Niedersachsen, kam aber nie zum Einsatz. In Paderborn unterschrieb er einen Zweijahresvertrag.

Von dpa