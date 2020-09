Sonja Zietlow und Bülent Ceylan neu bei «Masked Singer»

«Bei einer so großen Show wie «The Masked Singer» ist es uns wichtig, dass wir dem Zuschauer in einer vertrauten Show immer wieder einen frischen Impuls schenken», erklärte ProSieben-Chef Daniel Rosemann. Zietlow und Ceylan könnten sich «perfekt in die Gefühlswelt der Stars unter den Masken hineinversetzen». Vor allem die Personalie Zietlow ist interessant - über Jahre hat man die Dschungelcamp-Moderatorin gedanklich mit dem Konkurrenz-Sender RTL verbunden.

Der Wechsel bedeutet nach ProSieben-Angaben allerdings keinen dauerhaften Abschied vom bisherigen Rate-Team aus Ruth Moschner und Rea Garvey. In einer kommenden Frühjahr-Staffel seien beide wieder dabei, erklärte der Sender. Die Herbst-Staffel mit Zietlow und Ceylan startet am 20. Oktober live in Köln - mit zehn neuen, maskierten Promis, die singen und dabei nicht enttarnt werden wollen.