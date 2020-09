25-Jährige stirbt nach mutmaßlichem Angriff

Euskirchen (dpa/lnw) - Nach einer mutmaßlichen Attacke durch ihren Ehemann in Euskirchen ist eine 25-Jährige an ihren schweren Verletzungen gestorben. Die Frau sei am Samstagabend in einer Wohnung gefunden worden, teilte die Polizei mit. «Nach dem aktuellen Sachstand war die Frau durch ihren 42-jährigen Ehemann in der Wohnung attackiert und schwer verletzt worden», berichteten die Beamten am Montag. Der Mann habe schließlich den Rettungsdienst alarmiert. Die Frau kam noch in ein Krankenhaus - am Sonntag starb sie.

Von dpa