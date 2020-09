KFC Uerdingen verpflichtet Angreifer Kiprit von Hertha BSC

Krefeld (dpa/lnw) - Fußball-Drittligist KFC Uerdingen hat Angreifer Muhammad Kiprit verpflichtet. Der 21-Jährige kommt von Hertha BSC, für den Nachwuchs des Berliner Bundesligisten erzielte Kiprit in 43 Spielen in der Regionalliga Nordost 25 Treffer. Er erhält bei den Krefeldern einen Zweijahresvertrag, wie der KFC am Montag mitteilte. «Wir freuen uns auf einen jungen, entwicklungsfähigen Stürmer, der in der Regionalliga einen großen Torriecher bewiesen hat», sagte KFC-Geschäftsführer Nikolas Weinhart.

Von dpa