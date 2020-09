Baerbock: Wahlen «gute Startrampe» für die Bundestagswahl

Berlin (dpa) - Die Grünen-Spitze sieht sich nach dem Stimmzuwachs bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen in ihrem Kurs auch für die Bundestagswahl bestätigt. Der Erfolg im bevölkerungsreichsten Bundesland sei «nur der Anfang und eine sehr, sehr gute Startrampe für die nächsten zwölf Monate», sagte Parteichefin Annalena Baerbock am Montag in Berlin. Bei Kommunalwahlen gehe es um die Lage vor Ort, etwa Anbindung des ländlichen Raums, Müllabfuhr, Innenstädte oder Freibäder. «Dieser Ansatz, in die Breite der Gesellschaft zu gehen, die Breite der Themen zu bespielen, das werden wir in den nächsten zwölf Monaten noch intensiver weiter vorantreiben.»

Von dpa