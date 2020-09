Lange Gesichter bei CDU in Bottrop nach SPD-Erfolg

Bottrop (dpa/lnw) - Der Wahltriumph des SPD-Oberbürgermeisters Bernd Tischler in Bottrop ohne CDU-Gegenkandidaten hat bei den Christdemokraten am Montag für lange Gesichter gesorgt. «Wir haben die Entscheidung getroffen, ohne Einzelbewerber auf unsere starke Ratsmannschaft zu setzen», sagte die CDU-Kreisvorsitzende Antoinette Bunse. «Hinterher ist man immer klüger». Amtsinhaber Tischler hatte - ungeachtet der landesweit herben Verluste seiner Partei - in der ersten Runde mit 73,1 Prozent die Wiederwahl geschafft. Das war das höchste OB-Wahl-Ergebnis bei diesen Kommunalwahlen.