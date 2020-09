Backen außer Kontrolle: Gartenhaus und Garagen in Brand

Marl (dpa/lnw) - Offenbar bei dem Versuch, Brötchen zu backen, gerieten laut Polizei in Marl eine Gartenhütte sowie zwei Garagen in Brand. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten zwei Frauen (48/38) den Steinofen ihrer Nachbarin nutzen wollen. «Das Feuer geriet hierbei außer Kontrolle und griff auf eine Gartenhütte sowie zwei Garagen über.» Der Feuerwehr löschte. Es entstand ein Sachschaden laut Polizei ein Sachschaden von rund 20 000 Euro. Nun wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.