Politologe: Wenig bundespolitische Auswirkungen der NRW-Wahl

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Ergebnis der Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen hat aus Sicht des Düsseldorfer Politologen Stefan Marschall wenig Aussagekraft für die Bundespolitik. Zwar sei die CDU aus der Wahl am Sonntag erneut als stärkste Kraft hervorgegangen, sagte der Politikwissenschaftler am Montag der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Düsseldorf. Gleichzeitig habe sie aber in NRW mit 34,3 Prozent ihr schlechtestes Kommunalwahlergebnis der Nachkriegszeit eingefahren. «Das wirkt erstmal nicht wie ein Sieg.»

Von dpa