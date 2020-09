Auto gerät in Gegenverkehr: 65-Jährige stirbt

Ennepetal (dpa/lnw) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos ist in Ennepetal eine Frau ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden bei dem Unfall am Sonntagmittag schwer verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache sei ein 23-Jähriger auf mit seinem Auto in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten, berichtete die Polizei am Montag. Dort prallte er mit dem Fahrzeug eines Ehepaares aus Gevelsberg zusammen. Dabei wurde das Auto des Paares gegen einen Transporter geschleudert und kam an einem Hang zum Stehen.

Von dpa