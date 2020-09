Laschet: Brauchen Gesamtkonzept für Flüchtlinge

Das lasse sich nicht in drei- oder vierstelligen Zahlen messen. Vielmehr brauche man «in Griechenland und mit Griechenland zusammen ein Gesamtkonzept, was auf den Inseln in Zukunft passieren soll», sagte Laschet. Diese Anfrage sei an die deutsche EU-Ratspräsidentschaft gerichtet. Er gehe davon aus, dass Deutschland da mehr helfen könne.

Zugleich müsse aber sichergestellt werden, dass in Zukunft die Aufnahme durch europäische Aufnahmezentren geregelt werde, wobei auch da Griechenland unterstützt werden müsse. So könne man zu einem geordneten System der Migration und dem Schutz der EUAußengrenzen kommen. Aber das bedeute, dass man auf den Inseln einen Neuanfang brauche. Und wenn da Deutschland einen noch größeren Beitrag leisten könne, «dann wäre das gut». Viele Bundesländer seien bereit zu helfen. Nordrhein-Westfalen habe für 1000 Migranten eine Aufnahme angeboten.

Esken sagte am Sonntagabend im ZDF zur Aufnahme von Flüchtlingen, es müsse «ein hoher vierstelliger Betrag» sein. «Es muss morgen entschieden werden.»