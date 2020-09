NRW-SPD-Chef Hartmann: Jetzt auf Stichwahl konzentrieren

Düsseldorf (dpa) - Der nordrhein-westfälische SPD-Chef Sebastian Hartmann hat seine Partei aufgerufen, nach den Verlusten bei den Kommunalwahlen nun die ausstehenden Stichwahlen im Land in den Blick zu nehmen. «Wir müssen unsere Kraft konzentrieren, um die Stichwahlen für uns zu entscheiden», sagte er am Sonntagabend im WDR. Natürlich sei er nicht zufrieden, wenn seine Partei sieben oder acht Prozent abgebe. In vielen Städten in NRW waren am Abend Stichwahlen mit SPD-Bewerbern wahrscheinlich - etwa in Düsseldorf, Köln und Dortmund.

Von dpa