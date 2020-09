Durchsuchungen nach Waffenfund in Dortmund gehen weiter

Dortmund (dpa/lnw) - Auch Tage nach dem überraschenden Waffen- und Sprengstofffund in Dortmund durchsucht die Polizei weiter eine Wohnung. Am Sonntag fanden die Beamten sogenannte Eisenbahnknallkapseln. «Diese werden bei Arbeiten an Bahngleisen benutzt, um die Arbeiter vor herannahenden Zügen zu warnen. Sie entwickeln nur eine verhältnismäßig geringe Sprengkraft und wurden zur Sicherheit im Anschluss an die Durchsuchungsmaßnahmen ausgelöst», teilte die Polizei mit. Am Montag soll die Durchsuchung in dem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Lütgendortmund weitergehen.

Von dpa