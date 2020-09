Sonsbecker Bürgermeister trotz Quarantäne wiedergewählt

Sonsbeck (dpa/lnw) - Der Sonsbecker Bürgermeister Heiko Schmidt (CDU) ist trotz seiner Corona-Quarantäne in den letzten Tagen vor den Kommunalwahlen mit sehr großem Vorsprung im Amt bestätigt worden. Der 43-jährige erhielt 76,38 Prozent der Stimmen, wie die Gemeinde am Sonntagabend mitteilte. Schmidt hatte sich vorsorglich in häusliche Quarantäne begeben müssen, nachdem ein Bekannter positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Damit konnte er im Wahlkampf-Endspurt nicht an Präsenzveranstaltungen teilnehmen.

Von dpa