Markus Lewe könnte in Münster direkte Wiederwahl verpassen

Münster (dpa/lnw) - Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU) könnte seine direkte Wiederwahl verpassen. Nach der Auszählung von 235 der 270 Wahlbezirke erreichte er 44,08 Prozent der Stimmen, wie die Stadt am Sonntagabend mitteilte. Damit wäre eine Stichwahl in 14 Tagen erforderlich. Das zweitbeste Ergebnis in der Studentenstadt schaffte der grüne Bewerber Peter Todeskino mit 28,8 Prozent. Der SPD-Kandidat Michael Jung kam auf 16,17 Prozent.