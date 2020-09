Unbekannte zünden Wahlplakate in Bad Salzuflen an

Bad Salzuflen (dpa/lnw) - Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag in Bad Salzuflen mehrere Wahlplakate in Brand gesteckt. Die Feuerwehr musste deswegen zu drei Einsätzen ausrücken, wie ein Feuerwehrsprecher am Sonntag sagte. Anrufer hätten auf die Brände hingewiesen. Es seien Wahlplakate verschiedener Parteien betroffen gewesen. Die Feuerwehr konnte die Brände schnell löschen. Bis auf eine angesengte Hecke sei es zu keinen weiteren Schäden gekommen. Die Polizei habe Ermittlungen eingeleitet.