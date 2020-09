20-Jähriger in Düsseldorf tot unter Motorroller entdeckt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Passanten haben in Düsseldorf auf einem Gehweg unter einem Motorroller die Leiche eines 20-Jährigen entdeckt. Die Polizei ging am Samstag davon aus, dass der junge Mann in der Nacht bei einem Unfall ohne weitere Beteiligung ums Leben kam. Spezialisten sicherten die Spuren. Ermittelt wird auch, ob der Roller zuvor gestohlen wurde.