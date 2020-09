Waffenfund: Polizei sucht weiter nach Sprengstoff

Dortmund (dpa/lnw) - Die Polizei durchsucht nach einem überraschenden Waffen- und Sprengstofffund weiter eine Wohnung in Dortmund. Die Einsatzkräfte kämen gut voran, teilte ein Sprecher der Polizei am Samstagnachmittag mit. Er könne noch nicht sagen, ob die Durchsuchungen heute abgeschlossen werden können. Bereits am Mittwoch hatte die Polizei bei dem 68-jährigen Bewohner explosives Material in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und offenbar auch in seiner Garage mitten in einer Wohnsiedlung gefunden.

Von dpa