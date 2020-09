Wübbenhorst feiert gelungenes Regionalliga-Debüt mit Lotte

Lotte (dpa/lnw) - Fußballlehrerin Imke Wübbenhorst hat mit ihrem neuen Verein Sportfreunde Lotte einen gelungenen Regionalliga-Einstand gefeiert, den Sieg durch ein Gegentor in letzter Sekunde aber verpasst. Am zweiten Spieltag der Regionalliga West kam das Team der 31-Jährigen am Samstag im Heimspiel gegen den Bonner SC am Ende zu einem 2:2 (2:1)-Unentschieden. Die Tore für Lotte, wo Trainerin Wübbenhorst im April einen Zweijahresvertrag unterschrieben hatte, erzielten Conrad Azong (3.) und Luca-Falk Menke (23.). Für Bonn reichte es nach dem Anschlusstor von Dario Schumacher (34.) sogar noch zum Last-Minute-Ausgleich in der sechsten Minute der Nachspielzeit durch Daniel Somuah.

Von dpa