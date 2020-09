Erneut Warnstreiks bei der Post in NRW

Bonn/Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifstreit mit der Post erneut zu Warnstreiks in Nordrhein-Westfalen aufgerufen. Am Samstag seien Beschäftigte in Bochum, Lippstadt, Arnsberg, Beckum, Erwitte, Willich, Solingen, Düsseldorf, Paderborn und Münster ganztägig in den Warnstreik getreten, teilte die Gewerkschaft mit. Es könne erneut zu Verzögerungen bei der Zustellung kommen.

Von dpa