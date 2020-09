Metropole mit Problemen: Ausstellung zu 100 Jahre Ruhrgebiet

Essen (dpa) - Traurige Rekorde bei Hartz IV, aber 300 000 Studenten mit guten Jobaussichten, triste Industriebrachen und zugleich schicke grüne Wohnsiedlungen und Start-ups - das Ruhrgebiet ist eine widersprüchliche Region mit krassen Unterschieden. In einer großangelegten Ausstellung mit über 1000 Exponaten unternimmt das Ruhr Museum in der einstigen Zeche Zollverein in Essen einen neuen Versuch, Deutschlands größtem Ballungsraum gerecht zu werden. Die Ausstellung unter dem Motto «100 Jahre Ruhrgebiet. Die andere Metropole» wird am Sonntag (13.9.) eröffnet und dauert bis zum 9. Mai 2021.

