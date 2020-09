Waffenlager in Wohnung entdeckt: Durchsuchung geht weiter

Dortmund (dpa/lnw) - Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Dortmund sind Ermittler auf ein Waffen- und Sprengstofflager gestoßen. Die schon am Mittwoch begonnene Durchsuchung werde am Freitagmittag fortgesetzt, sagte eine Sprecherin der Polizei. «Wir sind überrascht worden von der Menge der Dinge, die wir da gefunden haben.» Der 68-jährige Bewohner hatte das explosive Material in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und offenbar auch in seiner Garage mitten in einer Wohnsiedlung gehortet.

Von dpa