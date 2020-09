Czichos hofft auf Länderspiele für Saudi-Arabien

Czichos wurde in Dschidda in Saudi-Arabien geboren, weil sein Vater dort arbeitete. Drei Jahre nach seiner Geburt zog die Familie nach Bremen. Er habe deshalb «keine Erinnerungen mehr an das Land», sagte Czichos 2018. Er berichtete aber schon damals, dass er über Kontaktmänner für die Nationalmannschaft angefragt wurde und sich «durchaus freuen» würde, für sein Geburtsland zu spielen.