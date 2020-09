Trainer Brinkmann: Vom Pokalgegner zweimal suspendiert

Wiedenbrück (dpa) - Für Trainer Daniel Brinkmann vom Regionalligisten SC Wiedenbrück kommt es am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) im DFB-Pokalspiel gegen den Fußball-Zweitligisten SC Paderborn zu einer emotionalen Reise in die Vergangenheit. Beim SCP spielte er von der D-Jugend an, stieg zum Zweitliga-Profi auf - und wurde 2005 durch seinen ehemaligen Jugend-Trainer Pavel Dotchew und zwei Jahre später unter Coach Holger Fach zweimal suspendiert.

Von dpa