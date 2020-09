Köln (dpa/lnw) - Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 4 bei Köln sind in der Nacht zu Freitag zwei Menschen ums Leben gekommen. Wegen der Bergungsarbeiten wurde die Autobahn 4 in Richtung Olpe mehrere Stunden lang gesperrt, die Staulänge betrug nach Polizeiangaben zeitweise zwölf Kilometer. An dem Unfall waren vier Autos und zwei Lastwagen beteiligt.

Von dpa