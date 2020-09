Zwei Tote bei Kollision: A4 bei Köln am Morgen gesperrt

Köln (dpa/lnw) - Nach einer Kollision mit zwei Toten ist die Autobahn 4 bei Köln in Richtung Olpe am frühen Freitagmorgen gesperrt worden. Im Pendlerverkehr bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau. Die Aufnahme des Unfalls, an dem vier Autos und zwei Lastwagen beteiligt gewesen sein sollen, lief am Morgen noch, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach Angaben des Landesbetriebs Straßen.NRW soll die Autobahn voraussichtlich gegen 10 Uhr wieder freigegeben werden.

Von dpa