Bodzek neuer Kapitän bei Fortuna Düsseldorf

Düsseldorf (dpa) - Routinier Adam Bodzek folgt auf Oliver Fink beim Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf als Kapitän. Diese Entscheidung von Trainer Uwe Rösler gab der Zweitligist am Donnerstag bekannt. Fink (38) war nach der vergangenen Saison in die Regionalligamannschaft der Fortunen gewechselt. Der 35 Jahre alte Bodzek war zuvor bereits Vize-Kapitän. Der Mittelfeldspieler spielt seit 2011 für die Düsseldorfer und stieg mit der Fortuna zweimal in die Bundesliga auf. Andre Hoffmann, Rouwen Hennings und Neuzugang Edgar Prib komplettieren den Mannschaftsrat der Fortuna.

Von dpa