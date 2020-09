Platz auf Zeche Zollverein nach Ex-Minister Müller benannt

Essen (dpa/lnw) - An den früheren Bundeswirtschaftsminister und Bergbaumanager Werner Müller erinnert seit Donnerstag ein nach ihm benannter Platz auf dem Gelände des Unesco-Weltkulturerbes Zeche Zollverein in Essen. Müller hatte als Chef des Bergbaukonzerns RAG und später der RAG-Stiftung großen Anteil an der sozialverträglichen Beendigung des Steinkohlenbergbaus in Deutschland.

Von dpa