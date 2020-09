Marienheide (dpa/lnw) - Eine 90-jährige Frau ist im oberbergischen Marienheide nach einer Kollision mit einem anfahrenden Auto gestorben. Die 66-jährige Autofahrerin habe einen Schock erlitten, teilte die Polizei am Donnerstag in Gummersbach mit. Ihr sei die Sicht durch eine Hausecke versperrt gewesen, an der das Auto geparkt war.

Von dpa