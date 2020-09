Rose mit großen Ambitionen: «Noch viel Luft nach oben»

Mönchengladbach (dpa) - Trainer Marco Rose sieht beim Champions-League-Teilnehmer Borussia Mönchengladbach noch jede Menge Verbesserungspotenzial und geht mit großen Ambitionen in die neue Spielzeit. «Wir haben uns die Messlatte sehr hoch gelegt, was das nackte Ergebnis angeht», sagte Rose am Donnerstag vor dem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal gegen den Viertligisten FC Oberneuland am Samstag (15.30 Uhr). «Inhaltlich haben wir aber noch viel Luft nach oben. Wir haben immer gesagt, dass wir auch die nächsten Schritte gehen wollen», sagte der Coach der Vorjahres-Vierten der Bundesliga weiter.

Von dpa