Asylfrage: Stamp fordert mehr Aktivität der Bundesregierung

Düsseldorf (dpa/lnw) - Vize-Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) hat angesichts der Zustände im abgebrannten griechischen Flüchtlingslager Moria die Bundesregierung kritisiert. «Wir brauchen insgesamt eine Veränderung in der EU-Asylpolitik. Da muss man natürlich auch viele, viele Gespräche führen. Und ich habe den Eindruck, dass weder Herr Maas noch Herr Seehofer hier wirklich initiativ geworden sind», sagte Stamp in einem WDR-Interview am Donnerstag. Die auf ein halbes Jahr angelegte EU-Ratspräsidentschaft sei bereits zu etwa einem Drittel vorbei. «Ich hätte erwartet, dass hier anders vorgearbeitet worden ist. Das Problem ist ja lange bekannt», betonte der FDP-Politiker.

Von dpa