Düsseldorf (dpa/lnw) - Maskenverweigerern droht bei ihrer Stimmabgabe bei der nordrhein-westfälischen Kommunalwahl am Sonntag laut Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) kein Bußgeld. «Es gilt eine Maskenpflicht im Wahllokal, aber es gilt auch die freie Beteiligung an Wahlen für jeden», unterstrich der CDU-Politiker am Donnerstag in Düsseldorf.

Von dpa